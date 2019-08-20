Beypazarı'ndaki düğünler takip ediliyor

20.08.2019 17:10

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelindeki düğünlerde uygunsuz davranış yapanlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, mahallelerde yolu kapatarak sokak düğünü yapanlara, düğünlerde silah atanlara yönelik, sivil polislerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Düğünlerde silah kullananların silahına el konulduğu ve hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada 150 kuş türüne ev sahipliği yapan İnözü Vadisindeki işletmelerde yapılan havai fişek gösterileri nedeniyle kuşların seslerden ürktüğü ve yuvalarını terk ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA