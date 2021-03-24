Beypazarı'ndaki Doğanyurt Mahallesi sakinleri tepelerdeki kayalardan tedirgin oluyor

Beypazarı ilçesinin Doğanyurt Mahallesi'nin sakinleri, tepelerde bulunan kayaların evlerin üzerine düşebileceği ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

İlçeye 21 kilometre mesafede 1600 rakımlı Keltepe eteklerinde bulunan mahallenin yüksek kesimlerinde büyük kayalar bulunuyor.

Mahalle Muhtarı Rıza Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin üzerindeki bayırda bulunan kaya kütlelerinin mahalle sakinlerini tedirgin ettiğini söyledi.

Kayaların aşağı yuvarlanması durumunda sıkıntı yaşanabileceğini vurgulayan Koçak, "Köyümüz hemen kayaların altında bulunuyor. Büyük bir gürültüde, sarsıntıda kayarların düşmesinden, yuvarlanmasından korkuyoruz. Burada korku içinde yaşamak istemiyoruz. Kayalar ıslah edilirse çok daha iyi olacak ve korkuya kapılmadan evlerimizde yaşayabileceğiz. Bazı kayaların altına köylülerimiz destek yapmaya çalıştılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak