Beypazarı'ndaki bazı mağaraların tahrip edildiği iddiası

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Beypazarı ilçesindeki bazı mağaraların define arayan kişilerce tahrip edildiği öne sürüldü.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Köşebükü mahallesinin muhtarı Muammer Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tarihi mekanlarıyla ilgi çektiğini söyledi.

Bölgedeki bazı mağaraların son zamanlarda define arayan kişilerce tahrip edildiğini savunan Köksal, şöyle konuştu:

"Yetkililerden burada geniş kapsamlı bir araştırma yapmasını istiyoruz. Tam anlamıyla hangi dönemlerde, çağda, hangi medeniyete ev sahipliği yaptığının belirlenmesinin akabinde, mağaralar turizme kazandırılabilir. Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak