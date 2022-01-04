Beypazarı'nda zerdali ağacı ocak ayında çiçek açtı - Haberler
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Beypazarı'nda zerdali ağacı ocak ayında çiçek açtı

Beypazarı'nda zerdali ağacı ocak ayında çiçek açtı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kış ortasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bir zerdali ağacı çiçek açtı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kış ortasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bir zerdali ağacı çiçek açtı.

Yaşar Akyol, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ağacın bir bölümünün, sıcaklıkların yükselmesinden dolayı çiçek açtığını söyledi.

Bu ağaçların normalde ilkbahar mevsiminde çiçeklendiğini belirten Akyol, "İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız." ifadesini kullandı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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