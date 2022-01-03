Beypazarı'nda zabıta ekipleri denetimleri sürdürüyor

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, market ve bakkallarda ürünlerin gramajı, fiyatı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda denetim ve kontrollere devam ettiklerini söyledi.

Ekiplerin marketlerde reyonları tek tek gezerek gıda ve temel tüketim ürünlerinde kontrollerde bulunduklarını belirten Gökkaya, şunları kaydetti:

"Denetimlerde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulunuyorlar. Kurallara uymayan iş yerlerine ise cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde alışveriş yapmaları için denetimler aralıksız devam edecektir."

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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