Beypazarı'nda yol bakım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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Beypazarı'nda yol bakım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

08.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:10
Beypazarı'nda yol bakım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Beypazarı'nda Karayolları 43. Şube şefliğine ait bakım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Beypazarı'nda Karayolları 43. Şube şefliğine ait bakım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Özgür Değirmencioğlu'nun kullandığı 06 RTE 16 plakalı bakım aracı, Nallıhan istikametine giderken takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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