Beypazarı'nda yoğunlaştırılmış dinamik denetim gerçekleştirilecek

Beypazarı'nda, 23-25 Nisan tarihleri arasında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti gerçekleştirileceği bildirildi.

Beypazarı'nda, 23-25 Nisan tarihleri arasında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Beypazarı'nda 23-24-25 Nisan'da yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetinde bulunulacağını belirtti.

İlçede muhtelif noktalarda gerçekleştirilecek denetim faaliyetinde toplam 25 ekip ve 100 personelin görev alacağına işaret eden Bozdemir, şunları kaydetti:

"Denetimler, kısmi kapanma tedbirlerinde belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılacak olup, özellikle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yayımladığı 'sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak iş yerleri/ kişileri ve seyahatte zorunlu hal sayılacak şartlar kapsamında bulunmayan kişiler', denetim faaliyetleri esnasında üzerinde durulacak hususlardan birisidir. Tüm halkımızın Kovid-19 kısıtlamalarına uyması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması toplum sağlığının ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma açısından önem arz etmektedir. Dünyanın ve ülkemizin küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmasını temenni ediyor ve sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak