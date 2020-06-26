Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu

Sağanak sonrası debisi yükselen dere Geyikpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan ile röportaj Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu Beypazarı'nın bazı bölgelerinde etkili olan Sağanak yağmur sonrası İnözü deresinin debisi yükseldi.

26.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:07

Sağanak sonrası debisi yükselen dere

Geyikpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan ile röportaj Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu

Beypazarı'nın bazı bölgelerinde etkili olan Sağanak yağmur sonrası İnözü deresinin debisi yükseldi.

İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, İnözü deresi başta olmak üzere Geyikpınar, Karaören, Karacaören, Yeğerler, Uşakgöl, Kerbanlar mahallelerinde etkili oldu.

Sağanak yağmurun ardından İnözü deresi sel suları ile doldu taştı.

Geyikpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan, İnözü deresinde böyle bir yağışın 1979 yılından bu yana görülmediğini söyledi.

İnözü dere yatağının çevresindeki mahalle arazilerinde, yağan yağmurun tahribata neden olduğunu belirten Çalışkan,

"İnözü deresinin üst kısımları çok yüksek. Yüksek olduğu için de yağmur sele dönüşür ve afete maruz kalır. 1979 tarihinden bu yana da bu alanda böylesi bir afet görülmedi. İnözü deresi sel sularıyla doldu. Yukarılarda oldukça tahribat, hasar var." dedi.

Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Haber
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Haber
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 7 kişi hayatını kaybetti
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Beypazarı'nda yoğun sağanak hasara sebep oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 21:08:46. #1.14#
title