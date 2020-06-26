Beypazarı'nda YKS nedeniyle nüfus müdürlüğü hafta sonu açık tutulacak Hafta sonu ülke genelinde olduğu gibi Beypazarı'nda da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları sınavları için nüfus müdürlüğünün açık tutulacağı bildirildi.

Hafta sonu ülke genelinde olduğu gibi Beypazarı'nda da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları sınavları için nüfus müdürlüğünün açık tutulacağı bildirildi.

Beypazarı Nüfus Müdürlüğünden yapılan açıklama göre müdürlüğün cumartesi ve pazar günü yapılacak olan sınavları dolayısıyla, sınava gireceklere kimlik konusunda yardımcı olunması için açık tutulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA