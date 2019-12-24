Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi

24.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:18

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları yaylada görüldü.

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları, kışın da fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez temalarından biri haline geldi.

Yaşadıkları alanlarda ve yaylalarda sürü halinde koşan yılkı atlar, zaman zaman da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Karaşar Mahallesi muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yaylaya kar çok yağdığı zaman atların mahalleye kadar indiklerini ve çöp bidonlarında yiyecek aradıklarını söyledi.

Kaynak: AA