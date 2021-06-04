Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı
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Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı

Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası ve İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası ve İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergi etkinliğinde, Cumhuriyet İlkokulu ve Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Kaymakam Bilal Bozdemir, açılışta, salgın nedeniyle yaklaşık 15 aydır birçok etkinliklerden geri kaldıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezleri'nin eğitime büyük katkı sağladığını belirten Özdemir, "İnsanoğlu dünyaya geldikten itibaren ölünceye kadar eğitim, öğrenme ve öğretme konularının içindedir. Okul öncesinde başlayan örgün eğitim faaliyetlerimiz, okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim, lise, üniversite ve yüksek lisans diyerek ömrümüzün orta yaşlarına kadar devam eder." ifadesini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu da salgın kuralları ve önlemleri çerçevesinde üç yüz civarında kurs açtıklarını, gelecek yıllarda daha çok kurslar açmayı planladıklarını kaydetti.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, okul müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı
Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı
Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı
Beypazarı'nda yıl sonu sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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