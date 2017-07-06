Beypazarı'nda Yaz Spor Okulu Açıldı

Beypazarı Belediyesi tarafından yaz spor okulu açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 Temmuz - 30 Ağustos tarihileri arasında eğitim veren yaz spor okulu kapsamında badminton, masa tenisi, voleybol, futbol, jimnastik, basketbol dallarında kurs açıldı.



Gazipaşa Mahallesi'ndeki Ferhat Yağmurdeğer Spor Tesisleri'nde başlayan eğitimlere çok sayıda genç katılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gençlere yönelik yaz spor okullarının, gençler için önemli olduğunu belirtti.