Beypazarı'nda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı
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Beypazarı'nda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Uygulamaya Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Karadede, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yaya geçidi trafik uygulaması Kemal Milaslı İlkokulu ve ilçe merkezinde trafiğin yoğun olduğu yaya geçitlerinde yapıldı.

Kaymakam Bilal Bozdemir etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu hatırlatarak, öğrencilerle birlikte yoldan geçen sürücülere broşür dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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