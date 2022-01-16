Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisine gidilecek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 3 mahallede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması sebebiyle yarın Ayvaşık, Beytepe ve Hacıkara mahallelerinin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi olacak.

Kesinti, 09.30-12.30 saatleri arasında yapılacak.