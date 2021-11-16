Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
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Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da ilçenin Harmancık, Dibekören, Hacıkara mahallesi, Karapınar sokak ile Kırbaşı yolu mevkisine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve tesis çalışması dolaysıyla enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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