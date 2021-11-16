Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da ilçenin Harmancık, Dibekören, Hacıkara mahallesi, Karapınar sokak ile Kırbaşı yolu mevkisine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve tesis çalışması dolaysıyla enerji verilemeyecek.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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