Beypazarı'nda yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arıza, onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve hat iyileştirme çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 9 Kasım Salı günü 09.30-17.30 saatlerinde Köst, Aşağıgüney, Dağşeyhler, Dudaş, Hırkatepe, Nuhhoca, Sekli, Yıldız, Hamzalar ve Yukarıgüney mahallelerine enerji verilemeyecek.

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