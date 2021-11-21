Beypazarı'nda yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
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Beypazarı'nda yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, planlı bakım ve tesis çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, planlı bakım ve tesis çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın 14.00-17.00 saatlerinde, Dibekören, Dikmen, Oymaağaç, Tacettin, Yukarıulucak, Dibecik, Tahirler, Kırşeyhler, Acısu, Kapullu, Harmancık, Ayvaşık-Akyazı bölgesinde, Kırbaşı, İstiklal, Ayvaşık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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