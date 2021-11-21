Beypazarı'nda yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, planlı bakım ve tesis çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, planlı bakım ve tesis çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın 14.00-17.00 saatlerinde, Dibekören, Dikmen, Oymaağaç, Tacettin, Yukarıulucak, Dibecik, Tahirler, Kırşeyhler, Acısu, Kapullu, Harmancık, Ayvaşık-Akyazı bölgesinde, Kırbaşı, İstiklal, Ayvaşık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet