Beypazarı'nda yaralı halde bulunan kaplumbağa tedaviye alındı
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Beypazarı'nda yaralı halde bulunan kaplumbağa tedaviye alındı

Beypazarı'nda yaralı halde bulunan kaplumbağa tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu yaralı kaplumbağa, veterinere götürüldü .

Beypazarı ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu yaralı kaplumbağa, veterinere götürüldü .

Yolda gördüğü kaplumbağanın ilerleyemediğini fark eden Hasan Kaya, kabuğunun çeşitli yerlerinden kırık ve delik olan olduğunu fark etti.

Kaya, kaplumbağayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Kaplumbağa, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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