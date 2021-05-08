Beypazarı'nda yaralı halde bulunan kaplumbağa tedaviye alındı

Beypazarı ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu yaralı kaplumbağa, veterinere götürüldü .

Beypazarı ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu yaralı kaplumbağa, veterinere götürüldü .

Yolda gördüğü kaplumbağanın ilerleyemediğini fark eden Hasan Kaya, kabuğunun çeşitli yerlerinden kırık ve delik olan olduğunu fark etti.

Kaya, kaplumbağayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Kaplumbağa, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak