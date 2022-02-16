Beypazarı'nda yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda sona gelindi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Beypazarı'nın ilk kapalı yarı olimpik yüzme havuzu olmaya hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak Beypazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapımında sona gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beypazarı Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak Beypazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluşturacak olan tesiste çeşitli sosyal alanlar da hizmet verecek.

"Hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz"

İlçe halkının talepleri doğrultusunda yapımına başlanan Hacıkara Mahallesi'nde 1275 metrekare inşaat alanına sahip içerisinde 305 metrekarelik bir spor salonu da yer alacak olan yarı olimpik yüzme havuzu kompleksinin en kısa sürede hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan "Durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yarı olimpik yüzme havuzumuzu en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İlçemize bir ilki daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılacak olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Tesisleri ile Beypazarlı hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Beypazarılıyı yüzme ile buluşturacak olan tesis çok fonksiyonlu ve modern yapısıyla bölge halkına hizmet verecek. - ANKARA