Beypazarı'nda Yağmur ve Şükür Duası

Beypazarı ilçesinde köylüler, yağmur ve şükür duası için ören yerlerinde bir araya geldi.

Dikmen, Tacettin, Kargı ve Kabaca mahallelerinde bir araya gelen vatandaşlar, yağan yağmurlar için şükür namazı kıldı, tarım için gerekli yağışın devamı için dua okudu.

Yağmur duasına katılanlara etli pilav ikramında bulunuldu.

Kabaca Mahallesi Muhtarı Kazım Uslu, mahallelerinde atalarından gelen geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Mahalle sakinleri olarak 3 gündür camide sabah nazının ardından türbe mevkisine gelerek, yağmur duasında bulunuyoruz. Eşi dostu buraya davet edip, Allah'a dua ediyoruz. Bu gün de yine böyle yaptık. Şükür namazının ardından, burada katılan herkese etli pilavlarımız ayran eşliğinde ikram ettik. Katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu geleneği gelecek kuşaklara da aktarmak da kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA