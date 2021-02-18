Beypazarı'nda yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
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Beypazarı'nda yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

18.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:06
Beypazarı'nda yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Beypazarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Beypazarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaban hayvanları unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Elmabeli bölgesi alanlarına yem, ot, saman bıraktı.

Kış şartları boyunca yaban hayvanları için yem desteğinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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