Beypazarı'nda yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
18.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:06
Beypazarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.
Beypazarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.
Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaban hayvanları unutulmadı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Elmabeli bölgesi alanlarına yem, ot, saman bıraktı.
Kış şartları boyunca yaban hayvanları için yem desteğinin süreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak