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Beypazarı'nda Whatsapp gıda ihbar hattı

Beypazarı Tarım Orman İlçe Müdürlüğü'nün, Whatsapp gıda ihbar hattı hizmete açıldı.

09.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:40
Beypazarı'nda Whatsapp gıda ihbar hattı

Beypazarı Tarım Orman İlçe Müdürlüğü'nün, Whatsapp gıda ihbar hattı hizmete açıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gıda ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların Alo 174 gıda hattına ihbarda bulundukları belirtildi.

Buna ilave olarak Whatsapp gıda hattının kurulduğu ifade edilen açıklamada, 0501 174 0 174 nolu hat üzerinden şikayetlerin Whatsapp olarak iletilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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