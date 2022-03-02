Beypazarı'nda vergi sıralamasına giren okula plaket

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş, 2021 yılı içinde vergi ödemelerinde ilçe genelinde önemli sırada bulunan kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021 yılı içinde yaptığı çalışmalarla 16 milyon 619 bin liralık gelirle, Türkiye'de birinci olurken, ilçede vergi sıralamasına da girdi.

Ulaş, 33. Vergi Haftası kapsamında, ekibiyle birlikte Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner'i okulda ziyaret ederek, Caner'e plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Caner, bir okul olarak ilçe genelinde vergi sıralamasında yer almanın çok önemli olduğunu ve bunun, okulun öğretmenleri ile öğrencilerinin başarısı olduğunu söyledi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ülke genelinde önemli çalışmalarda bulunduklarına değinen Caner, "Bu başarıları daha da ileriye götürmek istiyoruz. İlçe genelinde üretime, ekonomiye oldukça destek sağlıyoruz. Burada öğrencilerimiz de çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 2021 yılında elde ettiğimiz gelirimizi 2022 yılında daha yükseklere taşımak üzere ekibimizle birlikte okul olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Vergi Dairesi Müdürü Ulaş, teşekkür belgesinin üzerinde yazan, "Tüm dünyada ve ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde öğrencilerinizin Mesleki ve Teknik eğitimi sürecinde gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri sonucunda sağladığı katma değer ve ödediğiniz vergilerle ülkemiz kalkınmasına yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder başarılarınızın devamını dileriz." ifadesini okuyarak Caner, ekibi ve öğrencilerine başarılar diledi.