Beypazarı'nda Vergi Dairesi çalışanlarından Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş ve beraberindekiler Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti

Ulaş, 33. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, vergi bilincinin çocuklar ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının 33. Vergi Haftası'nı en iyi dileklerimle kutluyorum."