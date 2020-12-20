Beypazarı'nda vatandaşlara gıda ve kömür yardımı
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Beypazarı'nda vatandaşlara gıda ve kömür yardımı

20.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:36
Beypazarı'nda vatandaşlara gıda ve kömür yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinde vatandaşlara kömür ve gıda yardımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinde vatandaşlara kömür ve gıda yardımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından muhtarlar aracılığıyla ilçede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler yakacak ve gıda yardımları yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla yardımları devam ettirdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve alışveriş kartları verdiklerini belirten Çelik, "Vatandaşlarımız ihtiyaçları doğrultusunda marketlerden bu kartlarla alışverişlerini yapabiliyorlar. Kömürlerini de evlerine kadar teslim ediyoruz ve bu kışı da sıcak bir ortamda geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:36:36. #1.14#
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