Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, kent merkezinde kurulan stantta randevusuz yaptırılabiliyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, kent merkezinde kurulan stantta randevusuz yaptırılabiliyor.
Aşılama kampanyasının daha etkili olabilmesi için Atatürk Parkı'nda stant kuran İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların gün içerisinde aşı olabilmelerine imkan sunuyor.
Sinovac veya BioNTech aşılarının yapıldığı stantta ayrıca ilçe halkına aşılamanın önemi anlatılıyor.
Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, AA muhabirine, ilçe genelinde aşılamanın devam ettiğini, birinci doz aşıda yüzde 65, ikinci dozda yüzde 40'ın üzerine çıkıldığını kaydetti.
Stantta üçüncü doz aşısını yaptıran İsmail Kaya da aşının önemini köyünde herkese anlatmaya çalıştığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak