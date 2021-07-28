Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor
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Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor

Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, kent merkezinde kurulan stantta randevusuz yaptırılabiliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, kent merkezinde kurulan stantta randevusuz yaptırılabiliyor.

Aşılama kampanyasının daha etkili olabilmesi için Atatürk Parkı'nda stant kuran İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların gün içerisinde aşı olabilmelerine imkan sunuyor.

Sinovac veya BioNTech aşılarının yapıldığı stantta ayrıca ilçe halkına aşılamanın önemi anlatılıyor.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, AA muhabirine, ilçe genelinde aşılamanın devam ettiğini, birinci doz aşıda yüzde 65, ikinci dozda yüzde 40'ın üzerine çıkıldığını kaydetti.

Stantta üçüncü doz aşısını yaptıran İsmail Kaya da aşının önemini köyünde herkese anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor
Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor
Beypazarı'nda vatandaşlar Kovid-19 aşılarını kent merkezindeki stantta yaptırabiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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