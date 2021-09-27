Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor - Haberler
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Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üzüm sularından pekmez sucuğu yapılıyor.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üzüm sularından pekmez sucuğu yapılıyor.

İlçenin Başören, Tahirler, Macun, Çantırlı, Kuyucak mahallelerinde üzüm asması kök sayısı her geçen gün artıyor.

Köylüler, yetiştirdikleri üzümleri, meyve ve pekmez olarak değerlendirirken, üzüm suyundan pekmez sucuğu da yapılıyor.

Çantırlı Mahallesi'nde yaşayan Mimar Uslu ve eşi Nursel Uslu da üzüm suyunu pekmez sucuğu olarak değerlendiriyor.

Üzüm suyundan katkısız pekmez sucuğu yaptıklarını anlatan Nursel Uslu, "Üzüm suyunu kaynatarak kıvama gelince daha öncesi ipe dizilmiş cevizleri bunun içine batırıyoruz. Cevizlerin etrafı kıvama gelince kaplama oluyor. Bunu büyüklük ve küçüklük oranına göre birkaç kez uygularız. Böylece üzümlerin suyunu da bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Pekmez sucuğunu tamamen organik yetişen üzümlerin suyundan elde ediyoruz. Besin değeri de oldukça yüksek." diye konuştu.

Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor

Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor

Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor

Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı'nda üzüm suları pekmez sucuğuna dönüştürülüyor - Haberler
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