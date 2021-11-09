Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. ve R.I. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve R.I, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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