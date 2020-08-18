Beypazarı'nda turistik tesislerde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beypazarı'nda turistik tesislerde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında turistik tesislerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.

Beypazarı'nda turistik tesislerde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor
18.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:37

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında turistik tesislerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren turistik tesislerin ortak kullanım alanları, mutfak, masa, sandalye ile açık alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaparak sterilizasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Hijyen her zaman ve her koşulda önceliğimiz olmuştur. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan ekiplerimiz sürecin başından beri büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak dezenfekte işlemlerini hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemizdeki tesislere konuk olan misafirlerimize hijyenik bir ortam sağlamak adına işletmecilerimize desteğimiz sürecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı Güncel
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok Güncel
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle 'pes' dedirtti
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
'Duraktan almadın' diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
"Duraktan almadın" diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Alişan Hadise Hümeyra
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Beypazarı'nda turistik tesislerde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 12:37:24. #1.14#
title