Beypazarı'nda trafik kazası araç kamerasına yansıdı

04.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:46

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.



Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı Gazipaşa Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Fevzi Kaya idaresindeki 06 BFL 75 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Çevik'e (35) çarptı. Meydana gelen kazada Meral Çevik ağır yaralandı. Yaralı Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA