Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
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Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:12
Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 06 BHE 99 araç, D-140 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Mehmet Ali Dinçer ve Hasan Yıldız çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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