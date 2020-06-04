Beypazarı'nda trafik kazası
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
04.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:58
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Milli Egemenlik Caddesi üzeri 1 nolu Sağlık Ocağı önünde Mesut Şentürk yönetimindeki 06 DGA 36 plakalı otomobil ile Mustafa Uz idaresindeki 01 CRF 77 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Uz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA