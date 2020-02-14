Beypazarı'nda trafik denetimleri sürüyor
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Beypazarı'nda trafik denetimleri sürüyor

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli noktalarda trafik denetim ve uygulamalarını artırarak sürdürüyor.

14.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:08
Beypazarı'nda trafik denetimleri sürüyor

İlçe ekipleri önemli noktalarda trafik denetim ve uygulamalarını artırarak sürdürüyor.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçeye giriş ve çıkış yapılan yollardaki denetimlerini artırarak devam ediyor.

Denetimlerde sürücülerin ehliyet, kimlik belgesi ve aracın plaka sorgulaması yapılırken, yakalaması olan ya da üzerinde hacizli bulunan araçlar üzerinde işlem yapılarak bu araçlar parka çekiliyor.

Ekipler, Nallıhan-Beypazarı, Beypazarı-Ankara, Beypazarı-Güdül ve Beypazarı-Kıbrısçık kara yolları üzerindeki denetimlerini artırırken, ilçe merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan öğrenci servislerine yönelik de denetim yapıyor.

Kaynak: AA
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