Beypazarı'nda Trafik Denetimleri

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik denetim ve uygulamalarını arttırdı.



Alınan bilgiye göre, rutin denetimlerini artıran Trafik Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda aracı kontrol etti.



İlçe Emniyet Müdürü Atilla Yaşar, yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle yaygın olarak kullanılan motosikletleri denetlediklerini söyledi.



Motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini belirten Yaşar, "Modifiye edilmiş, plakası ve ruhsatı bulunmayan, aşırı ses çıkaran motosikletler gerekirse trafikten men edilecek. Bu motosikletler parka çekilerek bağlanacak. Aşırı gürültü çıkararak, halkı rahatsız eden sürücüler ve motosikletler halkında yasal işlemler yapılıyor." dedi.



Başkentin tarihi ve turistik ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin rahatsız edilmeden, huzurlu bir kentte gezmelerini sağlamak adına, trafik ekiplerinin görevi başında bulunduğuna değinen Yaşar, "Beypazarı oldukça turist alan bir tarihi ilçe. Bu nedenle güvenlik birimleri olarak her alanda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda trafik denetimleri de hız kesmeden sürecek." diye kaydetti.