Beypazarı'nda trafik denetimleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde yapılan trafik kontrollerinde çok sayıda araç sorgulandı.

Denetim ve uygulamalarda, kurallara uymadıkları belirlenen araç ve motosiklet sürücülerine 49 bin lira ceza uygulandı.

Ekipler, ilçe genelinde denetimlerin sürdürüleceğini, abartılı egzozlu araçların sıkı bir şekilde takibe alındığını belirtti.

Kaynak: AA