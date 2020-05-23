Beypazarı'nda trafik denetimi sürüyor
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Trafik Şube Müdürlüğü Beypazarı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimlerine devam ediyor.
23.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:34
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Trafik Şube Müdürlüğü Beypazarı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimlerine devam ediyor.
Bayram süresince alınan önlemler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimlerde bulunan ekipler, D-140 kara yolu ile 06-79, 06-83, 06-84, 06-85 nolu yollar üzerinde denetimde bulundu.
Ekipler, denetimlerine Ramazan Bayramı sürecinde de devam edecek.
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Kaynak: AA