Beypazarı'nda toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara Koordinatörü Emre Yeniay başkanlığındaki heyet Beypazarı ilçesinde toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü kapsamında sahada incelemelerde bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara Koordinatörü Emre Yeniay başkanlığındaki heyet Beypazarı ilçesinde toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü kapsamında sahada incelemelerde bulundu.

İl Koordinatörlüğü tarafından pilot bölge seçilen Beypazarı'nda toprak örtüsü yönetim ve toprak erozyonu kontrolü tedbirleri kapsamında ekipler arazide çalışma yürüttü.

İl Koordinatörü Yeniay, tedbirin sadece sulanmayan ekilebilir araziler için 2 paketten oluştuğunu söyledi.

Yağmur, kar, kış demeden sahada incelemelerde bulunduklarını belirten Yeniay, şunları kaydetti:

"Her iki paket de erozyonu engellemeyi amaçlıyor. Gönüllü olarak erozyon alt tedbirine başvuru yapan çiftçiler seçecekleri pakete göre gereklilikleri uygulayarak tarlalarında erozyon ile mücadele etmeyi taahhüt eder. Bu alt tedbir sadece sulanmayan ekilebilir araziler için 2 paketten oluşmaktadır. Hibe desteklerinden yararlanan 88 proje ve desteklenen alan 1066 hektardır. 5 yıllık uygulamaya bağlı olarak ödemeler 2023'e kadar devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak