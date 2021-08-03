Beypazarı'nda "tohum eleme tesisi" hizmete girdi

Beypazarı Belediyesince kurulan "tohum eleme ve ilaçlama tesisi" hizmete girdi.

Beypazarı Belediyesince kurulan "tohum eleme ve ilaçlama tesisi" hizmete girdi.

Fasıl köyü yakınlarında bulunan tesis hasat dönemimin başlamasıyla çiftçi ve köylülere hizmet veriyor.

Günlük 25 ton tohum eleme kapasitesine sahip tesiste, ÇKS'lı çiftçiden ton başına 150 lira alınıyor.

Elenen tohumlar, haşerelere karşı ilaçlanmasının ardından çiftçiye teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, tesiste çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Tesisimizde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi farklı ekipmanlarla çiftçilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimiz 0531 105 23 85 numaralı hattı arayarak tohum eleme tesisimizden yararlanmak için ekiplerimizle iletişime geçebilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak