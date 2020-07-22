Beypazarı'nda TMO nohut alımlarına başladı Beypazarı İlçesinde bu yıl 45 bin dekar alanda nohut üretildi.

Beypazarı İlçesinde bu yıl 45 bin dekar alanda nohut üretildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğünün ilçede ve Ayaş'ta alımlara başladığını söyledi.

Beypazarı'nda bu yıl 45 bin dekar alanda nohut ekildiğini belirten Ateş, "Bu yıl dönüm başına 100-120 kilogram ürün bekleniyor. Sulu alanda yetiştirilen üründe bu oran toprak yapısına göre farklılık gösterebiliyor. Nohutta da hasat başladı ve çiftçilerimiz nohutlarını 3,35 liradan TMO'ya veriyor." dedi.

Kaynak: AA