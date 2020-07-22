Beypazarı'nda TMO nohut alımlarına başladı
Beypazarı İlçesinde bu yıl 45 bin dekar alanda nohut üretildi.
22.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:53
Beypazarı İlçesinde bu yıl 45 bin dekar alanda nohut üretildi.
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğünün ilçede ve Ayaş'ta alımlara başladığını söyledi.
Beypazarı'nda bu yıl 45 bin dekar alanda nohut ekildiğini belirten Ateş, "Bu yıl dönüm başına 100-120 kilogram ürün bekleniyor. Sulu alanda yetiştirilen üründe bu oran toprak yapısına göre farklılık gösterebiliyor. Nohutta da hasat başladı ve çiftçilerimiz nohutlarını 3,35 liradan TMO'ya veriyor." dedi.
Kaynak: AA