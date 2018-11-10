Beypazarı'nda Tkdk Kredileri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğünce kredi başvurusu ve krediden yararlanma seçeneklerine ilişkin Beypazarı ilçesindeki bazı mahallerde toplantılar düzenlendi.

Tahirler, Tacettin, Çantırlı, Kapullu ve Eski Kırbaşı mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılara katılan Ankara TKDK İl Koordinatörü Güzün Oyman, "Daha Bereketli Toprak, Daha Verimli Tarım" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına başladıklarını belirtti. Mahalle sakinlerine proje karşılığında 1 milyon 600 bin avroluk bir kredi kullandırılacağını kaydeden Oyman, projenin süreçleri ve içeriği hakkında da bilgi verdi.

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, krediden kimlerin, nasıl faydalanacağı hakkında bilgiler verdi. Krediden faydalanmak isteyenlerin 1 Ocak 2019 tarihine kadar TKDK Beypazarı bürosu, Ziraat Odası Başkanlığı, ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarını isteyen Ekici, "Tüm çiftçilerimizin bu destekten yararlanmaları için elimizden gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Mahalle muhtarları da yetkililere teşekkür etti.