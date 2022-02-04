Beypazarı'nda Terziler Odası Olağan Kongresi yapıldı
AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odalarının kongreleri sürüyor.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odalarının kongreleri sürüyor.
Ticaret Odası Toplantı salonunda Terziler Odası Olağan Kongresi düzenlendi.
İki adayın girdiği seçimde Fahri Aslan, Terziler Odası Başkanlığını kazandı.
İlçede Bakkallar ve Bayiler Odası Olağan Kongresi'nin ise 7 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel