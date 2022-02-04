Beypazarı'nda Terziler Odası Olağan Kongresi yapıldı - Haberler
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Beypazarı'nda Terziler Odası Olağan Kongresi yapıldı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda Terziler Odası Olağan Kongresi yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odalarının kongreleri sürüyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar odalarının kongreleri sürüyor.

Ticaret Odası Toplantı salonunda Terziler Odası Olağan Kongresi düzenlendi.

İki adayın girdiği seçimde Fahri Aslan, Terziler Odası Başkanlığını kazandı.

İlçede Bakkallar ve Bayiler Odası Olağan Kongresi'nin ise 7 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Beypazarı, Ticaret, Ankara, Güncel, Haber

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