Beypazarı'nda telefon ve internet kabloları çalındı

Son dakika! Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı...