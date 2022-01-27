Beypazarı'nda telefon ve internet kabloları çalındı
AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iletişim kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iletişim kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet güçleri, Fasıl ile Kayabükü mahallelerindeki internet ve telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelilerin yakalanması için bölgede incelemelerde bulundu.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel