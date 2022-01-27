Beypazarı'nda telefon ve internet kabloları çalındı - Haberler
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Beypazarı'nda telefon ve internet kabloları çalındı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda telefon ve internet kabloları çalındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iletişim kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iletişim kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet güçleri, Fasıl ile Kayabükü mahallelerindeki internet ve telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelilerin yakalanması için bölgede incelemelerde bulundu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Ankara, Güncel, Haber

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