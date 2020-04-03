Beypazarı'nda taşra mahallelerde ilaçlama çalışmaları başladı Beypazarı Belediyesi ekipleri, taşra mahallelerde de ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Beypazarı Belediyesi ekipleri, taşra mahallelerde de ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ekipleri, virüse karşı aldığı yüksek önlemler ve titiz çalışmalar ile vatandaşların sağlığı ve huzuru için gece gündüz hizmetlerini devam ettiriyor.

Ekipler, Kırbaşı, Gürsöğüt, Yalnızçam, Kargı, Kapullu, Kırşeyhler, Mahmutlar, Harmancık, Tahirler, Tacettin, Oymaağaç, Uruş, Doğançalı, Dereli, Saray, Köseler, Karaşar, Karacaören, Haydarlar, Kerbanlar ve Uşakgöl mahallelerinde çalışmalara başladı.

Planlanan program dahilinde ilçeye bağlı 67 taşra mahalleside ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA