Beypazarı'nda Tarımsal Destek Başvuruları

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye dağıtılacak fiğ, korunga ve silajlık mısır tohumu desteği için son başvuru tarihinin 6 Şubat 2019 olduğu belirtildi.

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada ilçede tarımın daha iyi noktalara gelmesi yönünde var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini, 2019 yılında çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle verilen yüzde 75 hibeli fiğ, korunga ve silajlık mısır tohumu desteği için de başvuraların alındığını bildiren Ekici, ÇKS sistemine kayıtlı üreticilerin 6 Şubat 2019'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

İlçede Antep fıstığı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için de çalıştıklarını bildiren Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Macun Mahallesinde bulunan çitlembik ağaçlarını yerinde inceledik ve aşılama yaparak Antep fıstığını burada geliştirme kararı aldık. Bu anlamda köyden 20'in üzerinde kişiye Antep fıstığı aşılama kursu verdik."

Kaynak: AA