Beypazarı'nda tarım işçisi servislerine yönelik toplantı düzenlendi
30.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:31
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında, tarım işçilerinin servislerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında, tarım işçilerinin servislerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın da katıldığı toplantıda İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, üreticilerin servis araçları konusunda yaşadığı sorunları paylaştı.
Kaymakam Ayca, araçlara yönelik denetimlerin süreceğini, işçi taşımacılığının mevzuata uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak