Beypazarı'nda tarım işçisi servislerine yönelik toplantı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beypazarı'nda tarım işçisi servislerine yönelik toplantı düzenlendi

30.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:31
Beypazarı'nda tarım işçisi servislerine yönelik toplantı düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında, tarım işçilerinin servislerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında, tarım işçilerinin servislerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın da katıldığı toplantıda İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, üreticilerin servis araçları konusunda yaşadığı sorunları paylaştı.

Kaymakam Ayca, araçlara yönelik denetimlerin süreceğini, işçi taşımacılığının mevzuata uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Can Bartu Arda Turan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Maltepe Galatasaray Türk Lirası Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı'nda tarım işçisi servislerine yönelik toplantı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 19:31:36. #1.14#
title