Beypazarı'nda tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor - Haberler
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Beypazarı'nda tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor

Beypazarı'nda tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçedeki bazı tarihi konaklarda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçedeki bazı tarihi konaklarda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, Ankara Valiliğinin de destekleriyle Hayri Özalp Konağı'nın yanında bulunan Ömer Ağa Konağı'nda restorasyon çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Hacıkara Mahallesi'nde bulunan Kayıboyu Konak'ın da aslına uygun restore edildiğini aktaran Tuncer, şunları kaydetti:

"İlçede tarihi eserlere ve konaklara önem veriyoruz. Bazı konakları restore ederek günümüze kazandırdık ve bu konaklar hayli ilgi gördü. Şimdi de Kayıboyu adını verdiğimiz konağımızı restore kapsamına aldık ve çalışma sürüyor. Restore yaptığımız konaklarımızın tüm projeleri belediyemiz tarafından hazırlandı. Ecdadımızın, atalarımızın eserlerine sahip çıkıyoruz. Böylece konaklarımızı günümüze kazandırmış oluyoruz."

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Tuncer Kaplan, Restorasyon, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haber

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