Beypazarı'nda Tarihi Bina Alevlere Teslim Oldu

Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde tarihi bina alev alev yandı.



Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kayadibi sokakta bulunan 2 katlı tarihi Beypazarı evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının çevrede bulunan diğer ahşap binalara sıçramasını önledi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında maddi hasır meydana geldi. (KG-BC - - ANKARA