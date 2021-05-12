Beypazarı'nda "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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Beypazarı'nda "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Beypazarı'nda 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda çok sayıda yerli yabancı ziyaretçiyi ağırlayan tarihi ve turistik ilçe, Ramazan Bayramı öncesinde sessizliğe büründü.

Beypazarı ilçesinde otel işletmeciliği yapan Necip Emreli, Beypazarı'nın başkentin en gözde ilçeleri arasında bulunduğunu belirterek, "Beypazarı sessizliğe büründü. Biz buna alışık değildik ama yapacak bir şeyimiz de yok. Umarım bu musibet hastalık bir an önce sona erer. O zaman derin bir nefes almış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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