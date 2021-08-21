Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacak
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Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacak

Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

ASKİ Beypazarı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eski su depolarının iptali ve yeni depolara bağlantı yapım çalışmaları nedeniyle 23 Ağustos Pazartesi günü 08.00'de başlayacak su kesintisi, 24 Ağustos Salı günü saat 20.00'ye kadar ilçe genelinde uygulanacak.

Vatandaşların su kesintisinden etkilenmemesi için tedbir almaları istendi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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