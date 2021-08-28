BEYPAZARI'NDA SU KESİNTİLERİNE SON
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BEYPAZARI'NDA SU KESİNTİLERİNE SON

BEYPAZARI'NDA SU KESİNTİLERİNE SON
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eski su deposundaki kaçaklar nedeniyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçebilmek için yeni bir su deposu yaptı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eski su deposundaki kaçaklar nedeniyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçebilmek için yeni bir su deposu yaptı. Bağlantıları yapılan 7 bin 500 metreküplük yeni su deposunun devreye alınmasıyla ilçe halkı rahat bir nefes alacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Beypazarı merkezde yer alan 5 bin metreküp su kapasiteli eski su deposu yerine yeni bir su deposu yaptı.

1980'li yıllarda yapılan ve ekonomik ömrünü tamamladığı için sürekli su kaçıran eski depo nedeniyle ilçede zaman zaman yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, 7 bin 500 metreküplük yeni bir depo inşa etti.

TERFİ MERKEZLERİ DE YENİLENDİ

Beypazarı'nda bulunan 5 bin metreküplük alt kat depo ile 2 bin 500 metreküp su kapasiteli yeni üst kat deponun devreye sokulması için depolar arası 10 bağlantı (şebeke ve iletim hattı) yapılırken, mevcut 3 terfi merkezi de yenilendi.

Depoları kısa sürede tamamlayan ASKİ ekipleri, artan nüfusa bağlı olarak ilçe halkı için yetersiz kalan bin metreküplük eski su deposunun yerine de üst katları besleyen 2 bin 500 metreküplük bir su deposu yaptı.

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK: "BEYPAZARI MERKEZ MAHALLELERDE SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK"

23 Ağustos 2021 tarihinde Beypazarı'nı ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, alt kat ve üst kat depolarının bağlantı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, şöyle konuştu:

"Beypazarı merkez mahallelerine hizmet veren 5 bin metreküplük bir su depomuz var. Tabii bu depo 1980'li yıllardan sonra yapıldığı için artık işlevini yitirmiş durumda. Depomuzda zamanla sızıntılar oluştu. Sızıntıların, zemine ve sisteme verdiği tahribatlar yaşandı. Dolayısıyla Beypazarı'na yeni bir depo yapmak zorunluluk haline gelmişti. Biz de 7 bin 500 metreküplük yeni depomuzu devreye aldık. Bu depo, yaklaşık 8 mahalleye hizmet verecek. Yukarıda buradan terfi sağladığımız ayrıca 2 bin 500 metreküplük bir depomuz daha var. Bu depoda aktif hale getirildi. Tüm hatlar çekildi, terfi hatları oluşturuldu. Şebekeleri oluşturuldu artık bugünden sonra Beypazarı'nda özellikle merkez mahallelerde su ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. "

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Habermetre

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BEYPAZARI'NDA SU KESİNTİLERİNE SON - Haberler
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